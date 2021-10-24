تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام كريستيانو رونالدو.. تفاصيل

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يستضيف مانشستر يونايتد بعد قليل فريق ليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون مباراة اليوم لها أهمية كبرى، وستحمل مباراة خاصة لعى أرض الملعب بين كريستانور رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، واللاعب الأفضل في العالم حاليا حسب الإحصائيات.

لعب محمد صلاح أمام كريستيانو رونالدو 4 مباريات من قبل، وستكون مباراة اليوم أول مباراة بين البرتغالي والمصري خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.

المباراة الأولى:

روما الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا لحساب دور الـ16 وفاز العملاق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

المباراة الثانية:

ريال مدريد أمام رومال الإيطالي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.

المباراة الثالثة:

مصر والبرتغال، مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2018 وفازت البرتغال بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدف مصر الوحيد.

المباراة الرابعة:

ليفربول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال اوروبا، وفاز العملاق الإسباني بثلاثية مقابل هدف واحد، وغادر صلاح المباراة للإصابة.

ويتمنى محمد صلاح تحقيق الفوز الأول أمام كريستيانو رونالدو خلال المباريات التي تقام بين الثنائي.

مفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لماجهة مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الأولدترافورد، معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

أرقام ليفربول خارج ملعبه:

أحرز ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 8 الأخيرة خارج القواعد في جميع المسابقات، وفي 9 من آخر 10 مباريات.

سجل ليفربول 27 هدفًا في آخر تسع مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

موقف الفريقين في الدوري:

ويدخل ليفربول المباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 5 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 22 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في لقائين، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 10 أهداف.