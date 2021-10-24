النائبة فاطمة سليم: الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء

/657809/النائبة-فاطمة-سليم-الدولة-تبذل-جهودا-كبيرة-من-أجل-الحفاظ-على-كل-قطرة-ماء

ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة فاطمة سليم بشأن كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح اسبوع القاهرة للمياه

اسبوع القاهرة للمياة

وأضافت سليم، خلال بيان لها اليوم، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه وتحقيق استغلالها بالشكل الأمثل بما يلبى كل الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمرانى، والزيادة السكانية المستمرة.

سد النهضة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر لم يعد لديها أي رفاهية أمام العمل جديًا على ترشيد استهلاك المياه، لاسيما في ظل توقعات بحدوث عجز في الموارد المائية سواء بسبب أزمة سد النهضة أو نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.