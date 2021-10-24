/657811/من-المسئول-عن-تنفيذ-حكم-عودة-مرتضي-منصور-للزمالك

أبدى العديد من جماهير كرة القدم اليوم تساؤلات كثيرة بشأن عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك، وخاصة من سيكون المسئول عن تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى أكد بشأن أساتذه وخبراء القانون أن وزارة الشباب والرياضة هى من أصدرت قراراها بتجميد عمل مجلس المستشار مرتضى منصور ومن ثم سيكون هى المنوطة بتطبيق الحكم الصادر .

دوت الخليج

وزارة الشباب والرياضة ستكون هى المنوطة بتطبيق تنفيذ الحكم الصادر حيث أنها هى الجهة الإدارية من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، والتى أصبحت أمام حكم قضائى نافذ وإذا لم الطعن عليه سيتم نظره دون أى يتم إيقاف التنفيذ لحين صدر حكم من دائرة فحص الطعون.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، فيما قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، عن أن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم واجب النفاذ، ومجرد الطعن عليه لا يوقف تنفيذها.

د. صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أكد لموقع دوت الخليج بأن يحق لوزارة الشباب والرياضة من خلال هيئة قضايا الدولة أن تذهب لطريقين الآن الأول هو التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر وهو أمر لا يوقف التنفيذ حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا إلا إذا تضمنت صحيفة الطعن أمام دائرة فحص الطعون طلب وقف التنفيذ، وفى حالة استبان لها الجدية والاستعجال فلهذه الدائرة أن تقضى بوقف التنفيذ وتحيله لدائرة الموضوع ولها أيضا أن ترفض الطعن بشكل كامل .

من المسئول عن تنفيذ حكم عودة مرتضي منصور للزمالك؟!

ولفت أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى أن الطريق الثانى يكون أيضا من خلال هيئة قضايا بعمل استشكال للحكم من أجل وقف التنفيذ مع ضرورة أن يتم الوضع فى الإعتبار أن وقف تنفيذ الحكم حالة الاستشكال لا يترتب عليه بمجرد الاستشكال ولكن تعقبه خطوات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ للطريقين أو أى منهما وذلك بحسب رؤيتها.