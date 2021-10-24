/657813/النائب-سامي-نصرالله-مصر-حققت-العديد-من-المشروعات-التي-تعمل-على-إدارة-الموارد-المائية

قال سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تهدف من خلال «أسبوع القاهرة للمياه» لتبادل وجهات النظر والرؤي حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك القدرة على إدارة الموارد المائية.

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الموارد المائية

وأضاف نصرالله، خلال بيان له، أن مصر حققت خلال الفترة السابقة العديد من المشروعات التي تعمل على إدارة الموارد المائية خصوصًا في ظل الزيادة السكانية، وكان من أهمها أكبر محطة لإعادة استخدام المياه ومحطة مصرف بحر البقر بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد عضو مجل النواب، على ضرورة وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى توفير مصادر بديلة لمياه، مشددا على ضرورة تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات وترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه من أجل المصلحة العامة.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.