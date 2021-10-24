محمد صلاح يصنع الهدف الأول لـ ليفربول بديربي إنجلترا أمام مانشستر يونايتد «فيديو»

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سجل نابي كيتا الهدف الأول لصالح ليفربول، في شبالك مانشستر يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن نابي كيتا أن يسجل الهدف الأول، بعدما استلم كرة من محمد صلاح، نجم الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول كيتا اسيست صلاح 😍🔥🔥pic.twitter.com/phkMzcCrSA — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

مفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لماجهة مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الأولدترافورد، معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

أرقام ليفربول خارج ملعبه:

أحرز ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 8 الأخيرة خارج القواعد في جميع المسابقات، وفي 9 من آخر 10 مباريات.

سجل ليفربول 27 هدفًا في آخر تسع مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

موقف الفريقين في الدوري:

ويدخل ليفربول المباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 5 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 22 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في لقائين، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 10 أهداف.