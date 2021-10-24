/657815/جوتا-يسجل-الهدف-الثاني-لـ-ليفربول-في-شباك-مانشستر-يونايتد-فيديو

تمكن دييجو جوتا أن يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتمكن جوتا أن يستغل عرضية جيدة من ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة بالقدم اليسرى/ معلنا عن الهدف الثاني للريدز. هدف ليفربول الثاني || جووتا ❤️🔥pic.twitter.com/ji43q2ih72 — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

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