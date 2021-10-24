صور.. أشرف صبحى: حياة كريمة تجربة فريدة ومصر أول دولة تهتم بهذا الجانب

ووقع المذكرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ممثلا عن الوزارة، والنائبة سها سعيد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال صبحى، نعتز بتحرك التنسيقية فهى تجربة عزيزة على درجة عالية من التأهيل، وفكر له اتجاه استراتيجى نحو الدولة المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر أن هذه المذكرة تهدف لخدمة شباب مصر والذى يمثل 65٪ من تعداد السكان، ونهدف لتسريع إنجاز الأعمال تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أقام مشروعات مضاعفة خلال سبع سنوات.
وأوضح صبحى أنه كان لابد من التعاون للوصول لهذه الفئات مع تصنيفاتها المختلفة من الشباب، مشيرا إلى أهمية الشراكات مع قطاعات الشباب بالمجتمع من مؤسسات تابعة للوازرة أو وزارت أخرى مثل التعليم.
وأكد أن حياة كريمة تجربة فريدة، اهتمت بها الدولة، وهى أول دولة تهتم بهذا القطاع لأجل حياة كريمة متابعا "نحن سعداء بمذكرة التفاهم".
من جانبه قال إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين التنسيقية والوزارة يؤكد شراكة القطاع المدنى والحكومى، ونشرف بهذه المذكرة.
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