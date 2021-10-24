استمرار فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك " حارس الجنوب ــ 1" الذى تستمر فاعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتى فى إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية على أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات فى مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السودانى الشقيق، مقدمًا لهم أسمى كلمات الترحيب فى بلدهم الثانى مصر.

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة الغير شرعية وذلك بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة فى ذلك المجال.

كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التى أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى الممتدة بين الجانبين المصرى والسودانى بالشكل الذى يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.