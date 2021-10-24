ريال مدريد يحسم كلاسيكو برشلونة 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني.. فيديو

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الكلاسيكو المثيرة، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "كامب نو"، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

سجل النمساوي ديفيد ألابا هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 32، بتسديدة صاروخية مزقت شباك تير شتيجن، وهو أول أهداف اللاعب مع الفريق الملكي.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أحرز لوكاس فاسكيز ثاني أهداف ريال مدريد بعد أن تابع تسديدة ماركو أسينسيو التي تصدى لها تير شتيجن، قبل أن يقلص الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الفاري للبارسا قبل صافرة نهاية المباراة.

شهدت أول 15 دقيقة، على جس نبض بين برشلونة وريال مدريد، بدون خطورة على مرمي تير شتيجن وتيبو كورتوا.

وبدأ ريال مدريد في تهديد مرمي برشلونة، بمرتدة عن طريق فينيسيوس جونيور من الناحية اليسري، لكن تصدي لها الأمريكي ديست وتحولت إلي ركنية.

وفي الدقيقة 21، راوغ فينيسيوس جونيور دفاع برشلونة بطريقة رائعة، وتعرض لعرقلة واضحة من مينجويزا لكن إستبعد حكم اللقاء، وجود خطأ داخل منطقة الجزاء لصالح النجم البرازيلي.



برشلونة ضد ريال مدريد



وأهدر الأمريكي سيرجينيو ديست هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 25، بعد تمريرة سحرية من ممفيس ديباي.

وأضاع جيرارد بيكيه فرصة تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة، برأسية تمر بجوار مرمي ريال مدريد في الدقيقة 35.

وبالدقيقة 38، اخترق البرازيلي فينيسوس من الناحية اليسري، ثم يمرر إلي كريم بنزيما، الذي يهدي توني كروس تمريرة نموذجية داخل منطقة جزاء برشلونة، ليسددها النجم الألماني وتتحول إلي ركنية.

وفشل أنسو فاتي جناح برشلونة، في تسجيل هدف التعادل بعد تلقي تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء ريال مدريد، في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان شن الهجمات، وإن كان برشلونة هو الأكثر خطورة بغية إدراك هدف التعادل، ولكنن دون جدوى، حتى سجل الريال الهدف الثاني لينهي المباراة.

بتلك النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسيداد، فيما يأتي برشلونة بالمركز الثامن برصيد 15 نقطة.

برشلونة ضد الريال

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: ديست - ديباي – فاتي

فيما خاض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – رودريجو