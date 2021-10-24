دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يسعى العاملين الحصول على رواتبهم، والتى من المنتظر أن يتم رصدها وصرفها من ماكينات الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وسبق أن أعلنت وزارة المالية أنه قد تم صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والتى سوف تستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي الأربعاء والخميس المقبلين 27 و28 أكتوبر.

صرف مرتبات لشهر أكتوبر اليوم

والوزارات التى تم صرف المرتبات لها من المرجح أن تكون الصحة والداخلية والاتصالات والقوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي والنقل والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون مجلس النواب وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام والثقافة والأوقاف والآثار والإسكان والطيران المدني والتجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة.

اقرأ أيضًا: جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة بالتفصيل

هذا ومن المنتظر أن يتم صرف باقي الدفعات إلى الموظفين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة وهم، النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة للرقابة المالية والمحكمة المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ودار الإفتاء المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومعهد الخدمات المالية.