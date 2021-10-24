/657834/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-البعض-يعمل-حساب-للناس-ولا-يخاف-الله

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من عمل حساب للناس، فى كل الأمور، ولا يعملون حساب لله سبحانه وتعالى، مضيفا: "البعض يخاف الناس اكثر مما يخافون من الله، الذى يعلم السر واخفى، اللى بتخيل ان ربنا من شايفه ده شرك".

دوت الخليج رمضان عبدالمعز: البعض يعمل حساب للناس ولا يخاف الله وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاحد: "ربناىاوحى لنبى من أنبياء بنى إسرائيل، وقال له قل لعبادى، مالكم تستترون من الخلق، ولا تستترون منى، فإن كنتم ترون انى لا أراكم فهذا شرك بى، وأن كنتم ترون انى أراكم فلما تجعلونى اهون الناظرين اليكم". وأضاف: "اللى بيكذب وبغتاب، زيفشى الفواحش، وينشر شائعات، وفتن، ميعرفش ان ربنا شايفة، ويعلم السر واخفى ".

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