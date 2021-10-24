/657816/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمباراة-إنبي-بالدوري

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمباراة إنبي، في افتتاحية الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت، مساء الثلاثاء القادم، وذلك بعدما كانت المباراة مقرر لها أن تقام بملعب الدفاع الجوي.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمباراة إنبي:

حراسة المرمى: محمد عوتد،محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، محمد أشرف، إسلام جابر،محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أوناجم، مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"، سيف الدين الجزيري، عمر السعيد

محمود جنش: هناك إداري «عصفورة» ينقل لـ باتريس كاريترون كل ما يحدث داخل الزمالك

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".

قائمة الزمالك لمباراة إنبي

وواصل" لم أبعد عن معسكر نادي الزمالك، وهل يعقل أن أرحل عن معسكر الفريق ونحن أمام نهاية بطولة الدوري، وقلت له "لن ألعب معك من جديد".

وأكمل" تحدث حسين السيد، عضو اللجنة الكلفة بنادي الزمالك، وقال سيكون هناك تحقيق منفرد معي ومع المدرب منفرداً، فرفضت وقلت لابد أن يكون التحقيق أمام الجميع وبتواجد المدرب، ولم تحدث اي أزمة مع المدرب، وتحدث بصوت عالي أمام المدرب خلال لقاء سيراميكا".

واختتم" هناك شخص يعمل إداري في نادي الزمالك يدعى، أحمد إبراهيم، وينقل للمدير الفني كل ما يحدث داخل الفريق، وقال لسائق أتوبيس الزمالك أنني لن أتواجد في الأتوبيس".