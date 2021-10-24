بمشاركة 10 من الجمهور..محمد حماقي يحتفل بتوقيع ألبومه الجديد «يا فاتني»

/657817/بمشاركة-10-من-الجمهورمحمد-حماقي-يحتفل-بتوقيع-ألبومه-الجديد-يا-فاتني

يستعد المطرب المتألق محمد حماقي للاحتفال مع جمهوره بتوقيع ألبومه الجديد «يا فاتني» وذلك في بث مباشره من المقرر أن يطلقه يوم الثلاثاء المقبل.

دوت الخليج يرصد احتفال محمد حماقي مع الجمهور بتوقيع ألبومه الجديد

وشوق محمد حماقي لاحتفاله من خلال وضع مسابقة بين الجمهور لاختبار أول 10 أشخاص ليشاركوه بالاحتفال، فكتب: : "استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايڤ سيشن على انستجرام لتوقيع الألبوم! هختار 10 من الكومنتس على الپوست ده وعلى اللايڤ يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على پوستر الألبوم".

محمد حماقي يتألق بألبوم يافاتني

وكان طرح الفنان المتألق محمد حماقي في 6 اكتوبر المنقضي ألبومه الجديد «يا فاتني» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولاقت أغنيات الألبوم تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ما جعله يتصدر محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل.

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

محمد حماقي يروج لأغنية لا ملامة

من ناحية اخرى، طرح الفنان محمد حماقي البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "النهاردة تاني أغنية إضافية من ألبوم يا فاتني الساعة 5 مساءً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".