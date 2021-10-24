«نتيجة انهيار السقالة»..وفاة مبيض محارة وإصابة آخر بكفر الشيخ

/657818/نتيجة-انهيار-السقالةوفاة مبيض-محارة-وإصابة-آخر-بكفر-الشيخ

شهدت قرية «منشأة علي» التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفاة مبيض محارة، بينما أصيب نجل عمه، إثر انهيار السقالة الخشبية، التي يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفرالشيخ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة مبيض محارة وإصابة آخر لسقوطهما من على سقالة بكفر الشيخ

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال ، بانهيار سقالة خشبية، بوحدة الشمارقه الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبنى.

قوة امنية

انتقلت قوة امنية على الفور من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه ، لمكان الحادث، حيث أتضح أنه ، أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها، انهارت.

المصابين:-

وأتضح وفاة «فرج محمد حسن»، 38 سنة، مقيم بقرية منشأة علي التابعة لمركز دسوق، وإصابة نجل عمه، «مجدي السيد حسن»، 33 سنة، وكلاهما يعمل مبيض محاره ، وعلى الفور تم تم نقل جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظراً لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ.

وعلى الفور تم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.