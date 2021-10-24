/657819/نهى-زكي-سفيرة-التنسيقية-بالشيوخ-نموذج-مثالي-للكوادر-البرلمانية-النسائية

حالة من الاحتفاء الشديد التي أظهرها نواب وأعضاء مجلس الشيوخ، بالنائبة والكادر البارز بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نهى زكي، وذلك بعدما تم اختيارها لتكون أول سيدة يتم اختيارها فى مجلس الشيوخ بفصلة التشريعى الأول كمقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.

فخر جماعي

رصد دوت الخليج حالة من الاعتزاز الشديد والفخر الهائل من جانب باقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمجرد إلقاء النائبة للكلمات الافتتاحية لعرض القانون الهام، حيث اتسم حديث النائبة بالطلاقة والثقة في النفس والتعبيرات المثالية على المستويات اللغوية والتعبيرية ولغة الجسد، وهو الأمر الذي استمدته النائبة من مسيرتها المشرفة ورصيد خبراتها.

كوادر التنسيقية

تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من الكوادر المميزة للغاية، ومنهم النائبة نهى زكي، حيث برزت اليوم كأول برلمانية تحت قبة الشيوخ يتم اختيارها فى مجلس الشيوخ بفصلة التشريعى الأول كمقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالغرفة الثانية للبرلمان العريق.

وتعود حالة النجاح التي بدت عليها النائبة اليوم، إلى المنظومة المتكاملة التي تمنحها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لكوادرها من حيث التدريب والتطوير والدعم المادي والمعنوي، بخلاف مسيرة النجاح العلمية والعملية التي يتمتع بها فرسان التنسيقية، فالنائبة الواعدة هي في الأصل إخصائي علاقات دولية بوزارة التخطيط، ومسؤولة ملفات التعاون مع الدل الأوروبية والمنظمات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة التخطيط.

ظهور لافت

منذ اللحظة الاولى التي تواجدت بها النائبة نهى أحمد زكي تحت قبة الشيوخ، وهي لاتتوقف عن التفاعل والتعاطي مع القضايا الوطنية المختلفة، مع اعتناء كامل بالشأن العام والقيام بكل مايصب في صالح دعم السلام الاجتماعى في شتى المجالات، ومعاونة دوائر التفكير والتخطيط في الدولة لمحاربة الإرهاب والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية.

النائبة التي بدت اليوم في حالة توهج ونشاط نيابي لافت، تبرهن بما لايدع مجالا للشك على أن المرأة حصلت على الكثير من الاستحقاقات الإيجابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ماسبق وعبرت عنه شخصيا بقولها أن المرأة تمثل قوة حقيقي للوطن بكافة المجالات، وأن مشاركة المرأه تاريخية في مجلسي النواب النواب والشيوخ.

وكعادة نواب التسنيقية في تحويل الشعارات الفريدة إلى واقع فعلي، فقد انطلقت النائبة بالجهد والسعي الدؤوب، لتحدث حالة إشراك فعلي للمرأة بشكل حقيقي في أهم مجريات الحياه السياسية البرلمانية، ضمن اهتمام فائق أولته القيادة السياسية للكوادر الوطنية النسائية.