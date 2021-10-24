في أول ظهور لها..ابنة أشرف عبد الباقي تعلن دخولها مجال الفن

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دوت الخليج يرصد أول ظهور لابنة أشرف عبد الباقي وتفاصيل دخولها مجال التمثيل

وكشفت «زينة» أشرف عبد الباقي خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، عن نيتها في دخول مجال الفن ولكن بطريقة تختلف عن مهنة والدها تماما، إذ قالت أنهاا تفضل الوقوف خلف الكاميرا مشيرة إلى أن والدها بث فيها حب الفن منذ طفولتها وكان يصطحبها وأشقائها لمشاهدة عروض الأفلام والمسرحيات.

أشرف عبد الباقي يكشف سر حب ابنته لمجال الفن

ومن جانبه كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن سر حب ابنته زينه للفن مشيرا إلى أن زوجته تعشق الفن مثله وأثر ذلك بشكل كبير على حب زينة للمجال لافتا إلى أن أبنائه في طفولتهم كانوا يرتبطون بشخصيات الأفلام وكانت والدتهم تحرص على ذلك لدرجة أنها كانت تسألهم عن الفيلم بعد مشاهدته، وينظمون سهرات في المنزل لمشاهدة أفلام وحفلات الأوسكار برفقة أصدقائهم.

أشرف عبد الباقي يشارك في مسلسل «أنا وهي»

هذا وكشف الفنان أشرف عبد الباقي خلال لايف بثه عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن مشاركته بمسلسل «أنا وهي» الذي يخوض بطولته كلا من الفنان أحمد حاتم بجانب الفنانة هنا الزاهد.

ويقدم أشرف عبد الباقي خلال العمل شخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين، ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

في حين أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» منذ فترة ليست بالطويلة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.