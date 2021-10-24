/657824/كلاسيكو-الأرض-ريال-مدريد-يحقق-الفوز-على-برشلونة-بثنائية-فيديو

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في لقاء اليوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة. هدف ريال مدريد الابا 🔥🔥🔥 #الكلاسيكو pic.twitter.com/IZCY1ThZZO — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021 وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة. تشكيل برشلونة في الكلاسيكو : حراسة المرمى: شتيجن خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو : ‏حراسة المرمى: كورتوا ‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز ‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش ‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو

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