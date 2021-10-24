/657828/الشوط-الأول-بأقدام-محمد-صلاح-ليفربول-يقسو-على-مانشستر-يونايتد-برباعية-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

أهداف المباراة:

وتمكن نابي كيتا أن يسجل الهدف الأول، بعدما استلم كرة من محمد صلاح، نجم الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول كيتا اسيست صلاح 😍🔥🔥pic.twitter.com/phkMzcCrSA — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

وتمكن جوتا أن يستغل عرضية جيدة من ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة بالقدم اليسرى/ معلنا عن الهدف الثاني للريدز.

هدف ليفربول الثاني || جووتا ❤️🔥pic.twitter.com/ji43q2ih72 — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

وصنع نابي كيتا الهدف الثالث لمحمد صلاح، ليرد الهدية للنجم المصري بعدما صنع له الهدف الأول.

هدف ليفربول الثالث || الاسطورة صلاح 🔥❤️😍pic.twitter.com/5ueKY7hOSW — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

ووصل صلاح للهدف رقم 106 في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني له في شباك اليونيايتد.

هدف ليفربول الثالث || الاسطورة صلاح 🔥❤️😍pic.twitter.com/5ueKY7hOSW — اهداف + بثوث ⚽️ (@Goals_30) October 24, 2021

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويدخل ليفربول المباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 5 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 22 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في لقائين، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 10 أهداف.