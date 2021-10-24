/657830/لقاء-الخميسي-تنضم-لأبطال-مسلسل-زي-القمر-بحكاية-حتة-من-القمر

انضمت الفنانة لقاء الخميسي لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي لاقي تفاعلا وإشادات عريمة من الجمهور بعد تألق عدد كبير من الحكايات التي عرضت خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد مشاركة لقاء الخميسي بحكاية «حتة من القمر»

وتشارك لقاء الخميسي في مسلسل «زي القمر» من خلال حكاية جديد بعنوان «حتة من القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

وبدأت قناة cbc عرض حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «إن كبر ابنك» ويتولى بطولتها الفنانة وفاء عامر، وتعد الحكاية الثامنة للجزء الثاني من العمل.

حكاية إن كبر إبنك لوفاء عامر

وتُعرض حكاية «إن كبر ابنك» بداية من الليلة السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

ويشارك في بطولة حكاية «كبر إبنك» بجانب وفاء عامر كلا من أمير العايدى وناصر سيف، والعمل من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وكان تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب»، والتي بدأت بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.