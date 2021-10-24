رمضان عبدالمعز: الكلام شهوة قد تؤدى بالمرء إلى الجنة أو النار «بالفيديو»

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن المرء المؤمن الذى يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل دائما على ضبط كلامه فى الخير والشر، وهذا ما جاء فى حديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم".

دوت الخليج

رمضان عبدالمعز: الكلام شهوة قد تؤدى بالمرء إلى الجنة أو النار

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاحد: "ضوابط اللسان هى قول الخير او السكوت عن قول السوء، فالكلام شهوة لابد أن ينتصر الإنسان عليه، فلابد من ضبط هذا الكلام سواء فى الفرح أو الحزن، غهذه الشهوة يمكن أن توصل إلى الجنة أو النار".

واستشهد عبدالمعز، بحديث حكيم حين سئل: ": أي الأشياء خير للمرء ؟ قال: عقل يعيش به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فإخوان يسترون عليه. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فأدب يتحلى به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فصمت يسلم به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فموت يريح منه العباد والبلاد".