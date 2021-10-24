/657844/استمرار-فعاليات-التدريب-المصرى-الروسى-المشترك--حماة-الصداقة---5

استمرت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " حماة الصداقة - 5 " بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجارى ، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

دوت الخليج

استمرار فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك « حماة الصداقة - 5 »

وقد شهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهاراً وليلاً، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والإدارة

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة ، وذلك فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.