«هتبقى ممثلة شاطرة السنة الجاية»..روجينا تعلن دخول ابنتها مجال التمثيل

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كشفت الفنان القدير روجينا عن استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها ذلك المهنة في مدينة دبي.

دوت الخليج يرصد اقتحام ابنة روجينا عالم التمثيل

وقالت روچينا خلال لقائها ببرنامج MB trending: "احنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، واختها الاولى في معهد الإخراج" مضيفة: "بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي".

تكريم روجينا في المهرجان العربي عن دورها في بنت السلطان

هذا واحتفلت الفنانة المصرية روجينا بتكريمها من قبل المهرجان العربي في معهد الفنون المسرحية على دورها في مسلسل «بنت السلطان»، وأهدت ذلك التكريم لزوجها أشرف زكي وبناتها.

فنشرت روجينا صورة من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله تكريم مسلسل بنت السلطان، وتكريمي فى المهرجان العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية، أعظم يوم فى حياتي فخورة بهذا".

روجينا تهدي تكريمها لزوجها وبناتها

وتابعت: "التكريم وهو بمثابة وسام على صدري لأنه تكريم المعهد اللي شهد أول مشواري في الفن أول أحلامي فخورة إني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، شرف كبير ليا هذا التكريم.. شكرا لكل أستاذتي في المعهد اللي اتربت واتعلمت منهم أول أسس التمثيل وحب الفن".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرا للمؤلف أيمن سلامة.. شكرا للمخرج أحمد شفيق، ومبروك على تكريمكم.. شكرا للمنتج ممدوح شاهين.. شكرا أشرف ذكي الأستاذ والمعلم والداعم ليا دايما على طول المشوار، وأكبر وأهم داعم ليا فى المسلسل، وبهدي هذا التكريم لزوجي أشرف زكى وبناتي.. شكرا يارب على يوم من أسعد أيام حياتي".

روجينا تثير الجدل برقصها مع راغب علامة

وكانت أثارت روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا بسبب رقصها الجرئ مع المطرب اللبناني راغب علامة في حفله الأخير بالقاهرة.

وظهرت روجينا من أعلى المسرح وهي ترقص مع راغب علامة بفستان أبيض قصير على أنغام أغنية «اسمي حبيبك»، الأمر الذي صدم البعض بسبب عدم تعودهم على رؤية روجينا بتلك الجرأة من قبل، كما تسأل البعض حول موقف زوجها الدكتور أشرف زكي من هذه الجرأة الغير معتادة