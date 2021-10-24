/657836/نائب-بالشيوخ-قانون-النفاذ-يحافظ-علي-حقوق-مصر-في-مواردها-الاحيائية

طالب النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، ضرورة خلق حالة من الوعى الكبير لدى جموع المواطنين بشأن البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الاجيال القادمة.

دوت الخليج

واكد النائب في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الموارد الإحيائية، من القوانين الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ ،ويحافظ علي الموارد الطبيعة التي تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة وتضمن احتياطي استراتيجى للدولة المصرية، ومن ثم تكون من الضرورة صون هذه الموارد وتنميتها كقاعدة أساسية للتنمية، والاستثمار المتواصل لها .

نائب بالشيوخ: قانون النفاذ يحافظ علي حقوق مصر في مواردها الاحيائية

وأكد ان تطبيق قانون أن مصر بها مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، وهو ما سيحافظ علي حقوق مصر خاصة ان هناك العديد من المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة .

واشار الي ان العديـد مـن دول الـعـالـم لجأ إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها.