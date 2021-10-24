دنيا وإيمي سمير غانم يغيبان عن تكريم والدهما بملتقى القاهرة للمسرح

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تغيبت كلا من الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي عن حضور حفل تكريم والدها الراحل، الفنان القدير سمير غانم خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة.

دوت الخليج يرصد غياب دنيا وإيمي سمير غانم عن حضور تكريم والدهما الراحل

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم والفنان صلاح عبد الله والفنانة شيرين والفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج تامر كرم والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

وتستمر فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي حتى يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، برئاسة المخرج عمرو قابيل، والمُقام حاليًا في المتحف القومي للحضارة، تحت شعار مصر جديدة مستقبل جديد.

أول ظهور لدنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد وفاة والديها

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وبكت دنيا خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.