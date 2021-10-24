فيديو .. الجيزة توضح التحويلة المرورية البديلة عن شارع الهرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، تجهيز عدد من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، عقب الغلق الكلى لشارع الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية، لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.





وبحسب بيان اليوم، فإن المحافظة جهزت تحويله مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبينى وجميع الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية. وقالت المحافظة أن التحويلة تبلغ طولها مايقرب من 900 وهى كالآتى: -تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلى "موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا "إجبارى" اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة "دوران أعلى ترعة المريوطية"، والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

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