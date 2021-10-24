صور..محافظ الإسكندرية: تذليل التحديات أمام الشركات الاسترالية بمصر

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية وتذليل كافة التحديات التى تواجه الشركات الاسترالية العاملة فى مصر.





جاء ذلك خلال لقائه جايلن مايلز، سفير أستراليا لدى القاهرة، اليوم الأحد، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

ورحب الشريف بسفير أستراليا على أرض الإسكندرية، منوها أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً فى الأعمال التجارية والزراعية والموارد المعدنية والسياحة.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية والاقتصادية لمصر، إذ يوجد بها ثلاثة موانئ، تمثل 65 % من واردات وصادرات مصر، وأكثر من 4654 مصنع فى كافة المجالات.

ومن جانبه؛ أوضح السفير الاسترالى أن تلك الزيارة تعد الزيارة الرابعة له لمدينة الثغر بعد توليه مهام منصبه فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأسترالية قديمة وتمتد منذ عام 1935.

وأكد سفير أستراليا لدى القاهرة حرصه على توطيد التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات.