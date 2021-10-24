/657842/أحمد-بدوي-يحصل-على-موافقة-الجهاز-القومي-للإتصالات-بإنشاء-3محطات-تقوية-شبكات-المحمول-بطوخ-وقها

حصل النائب أحمد بدوي، رئيس إتصالات النواب، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بإنشاء ثلاث محطات تقوية شبكات المحمول بمركز “ طوخ - وقها “ لتحسين خدمات الإتصالات وقياس جودة الخدمات بجميع قري الدائرة لتقوية وتغطية المناطق " ضعيفة الشبكات “.

دوت الخليج يرصد حصول رئيس اتصالات النواب على موافقة الجهز القومي لانشاء 3 محطات لتقوية الشبكات

3محطات تقوية بقها

وأوضح النائب خالد بدوي، رئيس إتصالات النواب، أنه فى إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعمل على زيادة التغطية ورفع جودة خدمات التليفون المحمول في مختلف ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للسبيل إجراءات صدور التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة التابعة لمقدمي خدمات المحمول.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.