/657845/بكل-الأسلحة-الهجومية-باريس-سان-جيرمان-يواجه-أولمبيك-مارسيليا-بكلاسيكو-فرنسا

أعلن بوتشيتشينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة اولمبيك مارسيليا، في لقاء كلاسيكو الدوري الفرنسي، بالجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم، ويشهد على اللقاء فيلدروم، معقل فريق مارسيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلر نافاس.

خط الدفاع: نونو - كيم - ماركي C – حكيمي.

خط الوسط: دانيلو - ماركو فيراتي.

خط وسط الهجوم: نيمار - ليو ميسي - دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

نتيجة مباراة باريس ولايبزيج بدوري الأبطال:

وساهم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والمنتقل حديثا من صفوف برشلونة الإسباني، أن يسجل ثنائية في شباك لايبزيج، ليساهم في فوز الفريق بعدما كان متأخرا بالنتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتمكن كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم عادل أندريه سيلفا لاعب لايبزيج النتيجة بتسجيل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول وسط سيطرة باريسية ولكن دون ترجمتها إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي من جانب الفريق الألماني.

ليونيل ميسي أمام لايبزيج:

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ فريق لايبزيج أصحاب الأرض وتمكن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق نوردي موكيلي.

واستمر التقدم للفريق الألماني حتى الدقيقة 67 وجاء ليونيل ميسي ليسجل هدف التعادل وهدفة الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفريق.

ولم يكتفي ميسي بهذا الأمر وتمكن أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 74 ليؤمن النتيجة لصالح فريق باريس سان جيرمان.

شهدت المباراة تواجد البطاقة الصفراء 5 مرات للاعبي الفريقين نظرا لشدتها وأهميتها للفريقين.

بهذه النتيجة يصل باريس سان جيرمان للنقطة السابعة وفي صدارة المجموعة الأولى، ويأتي مانشستر سيتي بالمركز الثاني ولديه من النقاط 6 ثم يتواجد كلوب بروج بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا لايبزيج بدون رصيد من النقاط.