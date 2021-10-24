«لازم نغير من شكلنا عشان منزهقش»..هالة صدقي تصدم متابعيها بلوك غير ملامحها

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دوت الخليج يرصد لوك الفنانة هالة صدقي الجديد

وكتبت هالة صدقي معلقة على الفيديو: «أي إنسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شوية علشان ما يزهقش من نفسه، من زمان ما عملتش شعري كده أتمنى يعجبكم التغير، شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير، أصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم».

هالة صدقي تشيد لأحمد السقا

وكانت قد أشادت الفنانة هالة صدقي بالفنان أحمد السقا بعد تكريمه ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلق منذ يومين، معربة عن سعادتها بذلك الحدث.

ونشرت هالة صدقي صورة لها مع أحمد السقا وأصدقائها بمهرجان الجونة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “مبروك لاحمد السقا التكريم وسعيده جدا بيه وبنجاحه ، الف مبروك يا احمد وتستاهل حب الجمهور وزملائك”.

هالة صدقي تعلق على أزمة فيلم «ريش»

وكشفت هالة صدقي رأيها في فيلم ريش، للمخرج عمر الزهيري الذي أثار جدلًا واسعًا فور نشره بعد انسحاب عدد كبير من الفنانين في أثناء عرض الفيلم، وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي: إنه ترة أن الفيلم خياليا غير واقعي، لأن مصر تعيش عصرًا جديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عكس ما أظهره الفيلم.

فيما أشادت هالة صدقي، بالفيلم اللبناني كوستا برافا، والفيلم المصري قمر 14، بعد عرضهم في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة، وعلقت عليه: قمر 14 الفيلم المصري جميل جدًا.. والفيلم الفلسطيني أكثر من رائع.. والفيلم اللبناني بيحكي معاناة الشعب اللبناني مع مشكلة مهمة جدًا، وهي مشكلة القمامة، أداء رائع للممثلين، ربنا يوفق الجميع.