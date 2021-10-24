/657848/ألكسندر-أرنولد-عن-محمد-صلاح-الأفضل-في-العالم-صور

أعلن الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الايمن لفريق ليفربول، ومنتخب إنجلترا، صورة مع له الفرعون المصري محمد صلاح بعد مباراة فريقهم امام مانشستر يونايتد، في لقاء القمة بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت صورة أرنولد مع محمد صلاح بعد لقاء اليوم والذي انتهى بخماسية نظيفة للريدز على ملعب مانشستر يونايتد، والذي كان للفرعون نصيب في تسجيل ثلاثية ويتصدر ترتيب هدافي الدوري.

ونشر أرنولد الصورة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد نهاية اللقاء بلحظات، وكتب ألكسندر أرنولد على الصورة : "الأفضل في العالم".

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 15 أهداف.