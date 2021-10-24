/657849/نادي-البداري-يفوز-علي-مركز-شباب-طامية-بقيادة-هاني-أمين

نجح نادي البداري في تحقيق فوز هام بهدفين نظيفين، على نظيره مركز شباب طامية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي ملعب نادي أسمنت أسيوط، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولي بالقسم الثاني ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بقيادة الكابتن هاني امين نادي البداري يفوز علي مركز شباب طامية اليوم وأحرز أهداف اللقاء اللاعب حسام على حسن، من ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من احداث الشوط الاول، واضاف اللاعب يوسف مبروك الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من احداث الشوط الثاني. بهذا الفوز يرتفع رصيد البداري للنقطة السادسة، وله مباراة مؤجلة امام فريق نادي قنا. وأعلن أحمد مجاهد بناء على المشاورات التي جرت في وقت سابق مع مسئولي أندية القسم الثاني هبوط أربعة فرق من كل مجموعة للقسم الثالث، وعودة قائمة الفرق في المباريات إلى ١٨ بدلا ٢٠ لاعبا مع إجراء ثلاثة تبديلات لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة والغاء "الوتر بريك" التى يتناول فيها اللاعبون المياه.

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