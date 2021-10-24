/657850/خبير-لوائح-رياضية-الجمعية-العمومية-لنادي-الزمالك-فقط-لها-الحق-في-إبعاد-مرتضى-منصور-عن-القلعة-البيضاء

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن الجمعية العمومية اختارت تواجد مجلس مرتضى منصور لمدة 4 سنوات لرئاسة نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "الجمعية العمومية لها الحق فقط في إبعاد مجلس مرتضى منصور فقط وليس أي جهة أخرىط.

وزاد "وزير الشباب والرياضة قرر إبعاد مرتضى منصور بسبب التحقيق في المخالفات المالية، وقرار التجميد لم يكن له أي أسباب واقعية".

وواصل "مجلس مرتضى منصور له الحق في نادي الزمالك حاليا حتى 23 نوفمبر المقبل، وإذا لم يتم الدعوة للانتخابات لا يحق للمجلس التواجد".

واختتم "تم تمديد المدة للدوعة للانتخابات، وهناك معضلات قانونية ستكون خلال الفترة القادمة وسيناريوهات كثيرة".

خطايا مرتضى منصور.. سُباب واتهامات بالجملة لم يسلم منه أحد

سيل من الاتهامات والسٌباب توجه بها مرتضى منصور لأشخاص عدة ولمؤسسات رسمية منذ أن سطع نجمه على الساحة الإعلامية، فمن النادر أن تجد شخصًا يشتغل بالعمل العام وكان قد احتك به أو اختلف معه إلا وقد نال نصيب كبير من الاتهام دون حجة أو دليل.

بفضل ترأسه لنادي الزمالك، بزغ نجم مرتضى منصور، وهو الساعي دومًا للظهور والشهرة، ولكنها جاءت بطريقة محشودة بالإساءة والسباب وتوجيه الاتهامات لشخصيات عامة.

اتهامات وسُباب لإعلاميين ومسئولين ورياضيين، وحتى رموز نادي الزمالك، لم يسلموا من حديثه، والتي تُعد خطايا وصلت للخوض فى الأعراض وقذف المحصنات.

مرتضى منصور يهاجم إدارة النادي الأهلي

فى 30 يوليو عام 2020، أعلن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب توجيهه بلاغًا ضد مرتضى منصور، بسبب الاساءات والاتهامات التى وجهها الأخير حيث قال:" حملت حقيبة بها أموال أنت ومرجان مدير النادي من مقر إقامة تركي آل الشيخ.. هل هذا حدث أم أنا أكذب؟ وهو ما دفع الخطيب إلى تقديم بلاغات ضده.

وفى 20 – 8 – 2016، وجه مرتضى منصور سُبابًا واضحًا إلى مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق، حيث قال فى حوار له:" وحياة أمي لضربك بالجزمة فى قلب الاستيديو وبيمسح الجزمة لمحمد الأمين"، وهو ما دفع فايق إلى الرد عليه فى حلقته.

وفى حديث له علق منصور على حظر ظهوره على كافة القنوات، حيث قال للإعلامي عمرو أديب ولميس الحديدي:" مش عزبة أبوكم أنى اتمنع من الإعلام".