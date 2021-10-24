/657852/خبير-لوائح-رياضية-يحق-لـ-مرتضى-منصور-الترشح-لرئاسة-الزمالك-بشكل-قانوني

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن المخالفات المالية التي تحدثت عنها وزارة الشباب والرياضة مازالت قيد التحقيق.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لم يتم توجيه الدعوة لمجلس مرتضى منصور للرد على المخالفات المالية، وحتى الأن لم يتواجد أي أمر بهذا القرار".

وواصل "يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات نادي الزمالك، لأنه لا يوجد أي قرار نهائي ضد مرتضى منصور، وإذا كان هناك قرار رسمي ونهائي لا يحق له الترشح لانتخابات الزمالك".

وأكمل "وزارة الرياضة لها الحق في عمل استشكال على قرار رفع الإيقاف عن مرتضى منصور خلال 60 يوما".

واختتم "الاستشكال لا يوقف التنفيذ والأمر يستغرق وقتا كبيرا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك حاليا بقرار من محكمة القضاء الإداري".

خاص.. خبير لوائح رياضية: يحق لمرتضى منصور رفع قضية أخرى بعد العودة لنادي الزمالك.. وقرار محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن مرتضى منصور يحق له رفع قضية أخرى، بعد قبول طعن العودة لنادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" "يحق لمرتضى منصور رفع قضية أخرى بطلب التواجد خلال المدة التي تم إبعاده عن نادي الزمالك خلال العام الأخير".

وواصل "اللجنة الأولمبية المصرية لا يحق لها التدخل في وقف القرار الصادر بعودة مرتضى منصور، ووزارة الشباب والرياضة لها الحق فقط في تقديم الطعن على هذا القرار".

محكمة القضاء الإداري

وزاد "يجب على وازرة الشباب والرياضة تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور لنادي الزمالك، ولها الحق في تقديم الطعن على عودته لنادي الزمالك".

واختتم" يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، ولا يوجد أي أسباب تمنعه في هذا الأمر".

أول رد من مرتضى منصور بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالعودة لرئاسة الزمالك.. ويكشف موعد تنفيذ القرار

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، أنه سعيد بعودته من جديد لرئاسة النادي وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر اليوم.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "يوتيوب" "بداية القضية منذ يوم 29 نوفمبر الماضي وبعد مرور أقل من عام تمكنت بأن أحصل على حق والعودة لنادي الزمالك من جديد، والقضاء لا يشكر ولا يذم، وبشكر ربنا سبحانة وتعالي على التوفيق والعودة من جديد لنادي الزمالك".