/657853/سمية-الخشاب-تهاجم-مدرب-مانشستر-يونايتد-بتاع-كفتة-وأخره-يدرب-رقصة-البجعة

هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بعد هزيمته من الفريق الخصم، ليفربول مطالبة بضرورة إقالته.

دوت الخليج يرصد مهاجمة سمية الخشاب لمدرب مانشستر يونايتد

وكتبت سمية الخشاب مجموعة تدوينات عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» جاءت على النحو الاتي: «يا أنا ياسولشاير، انا كنت عارفة إنه بتاع كفته ده مش مدرب وآخره يدرب رقصة بحيرة البجع».

وتابعت سمية الخشاب حديثها مشيدة بمحمد صلاح: «خلاص عشان ميتحرقش دمي هبص علي كام نقطه ايجابية، الاولي: الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب فالليفر فانا مبسوطه له وفخوره بيه.

التانيه: انه بعد الماتش مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيره البجع تاني وهيغور فداهية»

واختتمت: «قريبا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بجح».

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.

سمية الخشاب ومحمد رمضان يتعونان في موسى

وكانت قد ظهرت سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل “موسى” بشخصية زوجته، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.