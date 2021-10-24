/657805/تنفيذ-مشروع-جونة-تراكي-مراكب-الصيد-بدون-شراع-بمركز-أدكو-بتكلفة-إجمالية-٣٤٥-مليون-جنية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز أدكو بتكلفة إجمالية ٣٤.٥ مليون جنية مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه. تنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز أدكو بتكلفة إجمالية ٣٤.٥ مليون جنية هذا وأكد اللواء هشام آمنة انه جارى تنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو والذي يضم ميناء على مساحة ٨٠ ألف م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنية ورصيف سعته ٤٠٠ مركب/ يوم بطول ٣٩٠ متر طولي . مشيرا أن المشروع يهدف الي تجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم مما يعرضها للتلف بالاضافة الي احكام الرقابة علي دخول وخروج المراكب والذي يتم تحت اشراف الدولة، مؤكدا حرص محافظة البحيرة علي نشاط الصيد والذي يُعد من الأنشطة الرئيسية بالمحافظة.

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