‏صور.. إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بيوم الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وكتب المستشار أحمد حافظ، معلقًا: "إضاءة مبنى وزارة الخارجية احتفالاً بيوم الأمم المتحدة ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية". وتحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأحد 24 أكتوبر، بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

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