الإفتاء: التوسل بالنبى أمر مشروع ولا يجوز إنكاره

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن التوسل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك.
واستدلت الإفتاء على ذلك، بما أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ فى بَصَرِى، فادعُ اللهَ لى، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إنى أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّى أَستَشفِعُ بكَ فى رَدِّ بَصَرِى، اللهم شَفِّع النبى فِى، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ"، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
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