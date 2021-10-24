التعليم العالى: الوفد المصرى يشارك بفعالية ثانية فى معرض إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - وناقشت الجلسة التحديات البيئية التى تواجه العالم والمنطقة العربية، والسياسات والاستراتيجيات الحالية لتعزيز ودعم تطبيقات وأبحاث الفضاء، والجاهزية التكنولوجية للمهمات الفضائية، بالإضافة إلى المُستشعرات التى تعمل بنظام انترنت الأشياء والقياسات المكانية وإمكانية تطبيق علوم الفضاء لحماية المجتمع وتسهيل التعاون الدولى.





وألقى الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، محاضرة خلال الجلسة النقاشية وجاءت بعنوان: "مواجهة التحديات البيئية من خلال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"، بحضور عدد من ممثلى وكالات الفضاء والاستشعار من البُعد بمختلف دول العالم، حيث استعرض الإنجازات التى حققتها مصر من خلال الوزارة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوظيفها لخدمة البيئة والمجتمع.

وأكد نائب الوزير أن مصر طورت استراتيجية فضائية وطنية تُعزز التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية، حيث قامت بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات فى مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والجغرافيا؛ لتعزيز القدرات البشرية فى هذا التخصص، مشيرًا إلى إطلاق شراكات بين الأوساط الأكاديمية والمعاهد البحثية والمؤسسات الصناعية لتعزيز التعاون الدولى منها، مجموعات عمل من 10 شركات لتطوير أقمار صناعية صغيرة، كان من نتاجها إطلاق قمرين صناعيين بنجاح بالتعاون مع اليابان.

واستعرض الدكتور رفعت الخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء منذ السبعينيات، بإنشاء مركز للاستشعار من البُعد، ثم تحويله إلى هيئة وطنية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ثم الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما عززت مصر بِنيتها التحتية فى مجال الفضاء بإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية مثل؛ "Egypt Sat 1 -Egypt Sat A" لرصد الأرض فى مدار مُنخفض، واستطاعت مصر توظيف بيانات رصد الأرض لخدمة التنمية فى عدد من المجالات منها: "تحديث الخرائط المحلية، ومراقبة الأراضى الزراعية وحالة المحاصيل وإنتاجيتها لخدمة الأمن الغذائى، ومراقبة البيئة البحرية وتسجيل التلوث النفطى، ومراقبة ملكية الأراضى، ومراقبة الفيضانات ومخاطرها، ورصد تلوث الهواء والعواصف الترابية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على صحة الإنسان، وإدارة الموارد الطبيعية، وخلق ارتباط بينها وبين الخطط الصناعية.

وأوضح نائب الوزير جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إصدار التشريعات الجديدة التى تُشجع وتُعزز البحث والابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى دور مصر فى التنسيق مع مُفوضية الاتحاد الإفريقى لتطوير سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقى 2063 لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق رفاهية شعوب القارة، منوهًا إلى الإعلان فى فبراير 2019 عن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، وتخصيص 10 مليون دولار لبدء العمل بها، وإنشاء المقر الدائم لها.

وأشار الدكتور زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إلى دور الهيئة فى دعم اتخاذ القرار فى مصر، لما تلعبه من دور أساسى فى نقل وتقديم أحدث التقنيات فى مجالات الاستشعار من البُعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء المصرى، وبناء القُدرات الذاتية والتعاون مع مُختلف مؤسسات الدولة؛ لخدمة خطط وأهداف التنمية فى مجالات عمل الهيئة.

وأضاف أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تقوم بدعم أنشطة البحث والتطوير، بما يضمن لمصر مواكبة التطور العالمى فى مجالات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، من خلال تنمية الأبحاث ذات الطابع القومى والمرتبطة بخطط التنمية المُستدامة، وإعداد الكوادر العلمية والفنية فى التخصصات التى تحتاجها مشروعات وخطط الهيئة البحثية، وتوفير الامكانيات المادية اللازمة، والانتقال إلى التطبيقات الديناميكية ونُظم المُراقبة والإنذار المبكر، والاستفادة من التقدم التكنولوجى؛ لتعظيم المردود الاقتصادى لمُخرجات البحث العلمى، بحيث يكون لها دور كبير فى المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى المجتمع المصرى.

وطرح الدكتور إسلام أبو المجد، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومستشار وزير التعليم العالى للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء عددا من القضايا، منها: أهمية تطوير علوم وتكنولوحيا الفضاء فى منطقتنا العربية والإفريقية، والنهوض العلمى والبحثى والابتكارى للمساعدة فى خطط التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وكذلك أهمية الشراكات الدولية لتعزيز الدور الريادى والمحورى لمصر فى هذه التكنولوجيات، والآثار الإيجابية لاستخدام تكنولوجيا الفضاء فى مواجهة التحديات البيئية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة شلباية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، أن مصر تعتزم تطوير الكفاءات وبناء القدرات لمواجهة التحديات البيئية، وهو ما يؤكده الاهتمام المتزايد من قبل الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى يقع على عاتقها تخريج الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتلك المهام، من خلال تدريس العلوم المرتبطة بالبيئة فى الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

يذكر أن الوفد المصرى يضم كل من، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومستشار الوزير للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، ووفد من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.