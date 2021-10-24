ارتفاع جماعي فى مؤشرات البورصة.. «تفاصيل»

يتطلع الكثير من المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى معرفة مؤشرات البورصة اليوم وأسهم الشركات الكبرى التى حققت ارتفاعًا.

دوت الخليج

ارتفاع جماعي فى مؤشرات البورصة

ورصد موقع دوت الخليج مؤشرات البورصة اليوم، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة.

كما تبين أيضًا أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد

هذا بلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 197 شركة.\

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة.