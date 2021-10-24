في ليلة حزينة على رفاق كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح يتربع على عرش الإمبراطورية

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حملت مباراة اليوم الرقم 331 لـ الألماني يورجن كلوب على رأس الإدارة الفنية لليفربول، ويحقق فيها الفوز، ويصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في سبع مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي السطور التالية، نستعرض المزيد من الأرقام والإحصائيات التي حصدها ليفربول بعد مواجهة اليوم امام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

نجح محمد صلاح اليوم من التسجيل في شباك اليونايتد، ويصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يزور مرمى يونايتد في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات.

وكذلك زار محمد صلاح شباك يونايتد ويصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في المباريات الخمس الأولى للريدز في الدوري خارج الديار في موسم واحد بعد سام رايبولد الذي فعل ذلك في موسم 1902-1903.

آخر 12 هدفًا سجلهم البرازيلي روبيرتو فيرمينو جاءوا جميعًا بعيدًا عن آنفيلد "10 منهم في الدوري الإنجليزي" وهو السجل الأطول في تاريخ ليفربول.

اول ظهور لأرنولد

شارك ترينت أليكساندر آرنولد الظهير الأيمن للفريق في مباراته الأولى مع ليفربول في يناير من عام 2017 في أولد ترافورد، ليعود اليوم ويتألق في اول ملعب ظهر فيه بالدوري الممتاز.

منذ الخسارة بهدف أمام ساوثهامبتون في يناير الماضي، سجل الريدز هدفًا على الأقل في آخر 21 مباراة للفريق خارج أرضه، ليأتي اليوم ويسجل خماسية نظيفة خارج الديار.

أحرز ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 8 الأخيرة خارج القواعد في جميع المسابقات، وفي 9 من آخر 10 مباريات.........

سجل ليفربول 32 هدفًا في آخر عشرة مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

لم يخسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويصل اليوم للمباراة الرابعة على التوالي دون هزيمه للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 15 أهداف.