/657841/أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-فوز-ليفربول-على-مانشستر-يونايتد-بخماسية-نظيفة

كشف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، عن إمكانية فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

‏وقال صلاح: " في الهدف الأول كان يمكنني تسجيله بمفردي لكنني أعطيت الكرة لنابي، طالما أن الفريق فأنا سعيد".

‏وأضاف:" سيطرنا على المباراة ، كان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا، حاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك".

‏واختتم: " الفوز بخماسية في هذا الملعب أمر رائع ، علمنا أنها ستكون مباراة صعبة لكننا أدرناها بالطريقة التي نريدها".

ونجح الدولي المصري محمد صلاح اليوم من تسجيل ثلاثة أهداف أمام أعين أفضل لاعبي كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي غاب اليوم عن التسجيل.

وبثلاثية محمد صلاح اليوم يتصدر الفرعون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، يليه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 7 اهداف.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 15 أهداف.