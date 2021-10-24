نشرة أخبار «دوت الخليج» مع ريهام سعيد تسلط الضوء على موافقة مجلس الشيوخ على قانون «الموارد الإحيائية».. وفوز النائب عماد حمودة برئاسة نادي الفيوم

/657851/نشرة-أخبار-تحيا-مصر-مع-ريهام-سعيد-تسلط-الضوء-على-موافقة-مجلس-الشيوخ-على--قانون-الموارد-الإحيائية-وفوز-النائب-عماد-حمودة-برئاسة-نادي-الفيوم

نرصد فى التقرير التالي أبرز ما جاء فى نشرة أخبار موقع دوت الخليج، والتى كان على رأسها، موافقة مجلس الشيوخ، على قانون الموارد الإحيائية، كما استقبل رئيس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس وزراء ألبانيا.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون «الموارد الإحيائية»

وفى البداية جاء خبر إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويعمل مشروع القانون، الذي يتكون من 25 مادة على سد فجوة تشريعية قائمة، منذ انضمام مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994، وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية، والابتكارات والمعارف التراثية، وضمان حصول هذه المجتمعات على حقوقها.

تفاصيل قانون الموارد الإحيائية

وينشئ مشروع القانون لجنة قومية بجهاز شئون البيئة تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات المتصلة بها.

وأيضًا أشارت النشرة إلى استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

كما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالي، على ضرورة أن تكون تلك الزيارة نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين، مؤكداً على تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الألباني لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين.

هذا وفاز النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة نادي محافظة الفيوم الرياضي.

النائب أشرف رشاد شريف يوجه التهنئة للنائب عماد سعد حمودة

ومن جانبه وجه النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، التهنئة للنائب عماد سعد حمودة، لفوزه برئاسة نادى الفيوم الرياضى، قائلا:" إنه على ثقة ويقين بأن اختياره هو اختيار صادف أهله، وأن نادي محافظة الفيوم سيشهد تحت رئاسته طفرة غير مسبوقة ونهضة شاملة وتطويرغير مسبوق.

وتابع:” خالص تهانينا وصادق دعواتنا بأن يرزقكم الله التوفيق والسداد في هذه الخطوة، وأن يأخذ بأيديكم لتحقيق تطلعات وطموحات شعب الفيوم الكريم، وأن ينعم عليكم دومًا بحب وثقة عبادة.

شاركت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالمؤتمر الخامس لجامعة كازان بروسيا الإتحادية تحت عنوان "روسيا أفريقيا التاريخ والثقافة والإقتصاد والتعليم ".

وكانت النائبة رشا أبو شقرة قد تم إختيارها رئيسا شرفيا للمؤتمر، ورئيسا للجنة التحكيم لمسابقة اللغة العربية التى تقام بالمؤتمر بعنوان "أوليمبياد اللغة العربية".

شارك بالمؤتمر ممثلين لعدد من الدول الأفريقية والعربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي، ورئيس المجلس الأعلى للعلاقات الروسية الأفريقية، والرئيس السابق لجمهورية داغستان، كما شارك بالمؤتمر رئيس جامعه كازان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.