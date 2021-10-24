/657854/جمال-الغندور-رفضت-إغلاق-حسابي-على-فيسبوك-وأحترم-محمود-طاهر-وإبراهيم-نور-الدين

أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أنه لم يتم استعادة حسابة الشخصي عبر فيسبوك حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لا أعلم لماذا الحديث عن عمرو الدردير المسئول الإعلامي بنادي الزمالك من صاحب الهكر، ومن قام بهذا العمل لا أعرف لماذا يحدث ذلك".

وواصل "كل الاحترام للحكم إبراهيم نور الدين، وايضا محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، وهذا الأمر حدث من قبل 4 سنوات ولا أعلم لماذا يحدث ذلك".

وزاد "منذ 4 سنوات حدث نفس الأمر والجميع كان يعرف ما الذي حدث، ولم يتم إسترجاع الحساب، وعمرو الدردير المسئول في الزمالك، وقال أنه حسابة الشخصي تعرض للسرقة، وغير صحيح أن يحدث ذلك".

واختتم "رفضت إغلاق حساب الفيس بوك، واريد أن أعرف لمصلحة من يحدث ذلك الأمر".

عصام عبد الفتاح: الحكم المصري لا يقل كفاءة عن الأوروبي.. ومباراة القمة حتى الآن بحكام مصريين لهذا السبب!

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه لم يصل حتى الآن أي طلب من جانب إدارتي الزمالك والأهلي، بشأن طلب تواجد حكام أجانب لمباراة القمة بالدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو 9090" "لم نقرر حتى الآن تواجد حكام أجانب لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وسيتم النظر في الأمر حال طلب نادي الزمالك، ومن حقهم طلب تواجد الحكام في المباراة".

وزاد "كل فريق في مسابقة الدوري للموسم الجديد يحق له تواجد 5 حكام أجانب في المباريات، ولا توجد أي إستثناءات لأي فريق نهائيا والجميع سوف يتعامل بمعاملة واحدة، ولن يتفوق أي فريق عن الآخر".

وواصل "نقل بطولة الدوري بتقنية أعلى من التقنيات السابقة أمر جيد من أجل عدم إثارة الجدل حول حالات التحكيم في الدوري، ونتمنى الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل".

وتابع "سيتم وضع عدد 2 كاميرا على خط المرمى، وكما قالت رابطة الأندية أنه سوف يكون هناك 10 كاميرات للمباراة وهذا أمر جيد للغاية، ونتمنى الاستمرارية".

واختتم "الحكام المصريين الأفضل في الوطن العربي، وأنا ضد تواجد الحكم الأجنبي، ويجب أن ندعم الحكام من أجل الظهور بمستوى جيد، ولا يوجد فرق حاليا بين الحكم المصري والأوروبي، ولم يكونوا مثل السابق".