بصورة مو صلاح..محمد أنور يسخر من كرستيانو رونالدو

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تعمد الفنان محمد أنور السخرية من كريستيانو رونالدو، بعدما سجل محمد صلاح 3 أهداف في مرمى نادي رونالدو «مانشستر يونايتد».

دوت الخليج يرصد سخرية محمد أنور من كرستيانو رونالدو

وجه محمد أنور نجم مسرح مصر رسالة خاصة لرونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال بها: «رسالتي إلى كرستيانو رونالدو»، وأضاف: «انت عارف دا مين، دا اللي جابك شمال ويمين» مرفقا صورة محمد صلاح خلال المنشور.

هذا وقد فوجيءا محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان على الهواء باتصال هاتفي من زوجته تطلب منه الفيزا.

وعندما سمع أنور جرس هاتفه بادر بالرد ضاحكا «تلاقيها مراتي عايزة الفيزا» ولما فتح الخط أبلغ زوجته بطريقة ساخرة أنه يسجل على الهواء، وسيعيد الاتصال بها بعد الانتهاء.

محمد أنور يكشف دوره في مسرحية شمسية واربع كراسي

وقال محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» ساخرا من زوجته «هي فاكرة أننا جايين الخليج هنا مع أننا في الساحل عادي» مضيفا حاولت إقناعها أنني جئت من أجل العمل وليس المصيف لكنها لم تقتنع بذلك.

وعن دوره في مسرحية شمسية وأربع كراسي، قال محمد أنور، إنه يجسد دور كريم وهو شخص يذهب إلى المصيف لقضاء وقت لطيف وفجأة تتحول حياته بسبب بُؤْس زوجته وتعاستها

تفاصيل مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.