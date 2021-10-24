/657858/جمال-الغندور-يروى-تفاصيل-سرقة-حسابه-الشخصي-على-فيسبوك-ويستغيث-بمباحث-الإنترنت
أكد جمال الغندور، الحكم الدوري السابق، أن هناك شباب محترفين في هكر الفيس بوك.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "جاء لي طلب صداقة من عمرو الدردير على فيس بوك، وتحدث معي على رسائل الفيس بوك وأكد لي أنني من أفضل الحكام في الإدارة".
وزاد "تحدث معي عمرو الدردير أن حسابة لاشخصي تعرض للهكر، وهناك رابط هكر يتم عمله للإعلامين ومن يتواجدوا في العمل الرياضي".
وأكمل "أتمنى من مباحث الإنترنت أن تصل لصاحب الهكر، وعندما تعرضت للهكر تحدث معي عدد كبير من الحكام، ومن غير المنطقي أن يصدر هذا الأمر من جمال الغندور".
واختتم "أرجو أن تتدخل مباحث الإنترنت لهذا الأمر وعودة الحساب الرسمي لي".
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