/657860/بالفيديو-النائب-أحمد-قناوي-يتحدث-عن-مشروع-قانون-الموارد-الاحيائية

طالب النائب أحمد قناوي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باجراء تعديل بشأن تعديل أقارب الدرجة الثانية لتكون درجة رابعة، بمجلس جهاز الموارد الاحيائية، وذلك لرفع الحرج عن الأعضاء بالمجلس.

دوت الخليج

النائب أحمد قناوي يتحدث عن مشروع قانون الموارد الاحيائية

وأشار قناوي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، غلى ان هذا التعديل يتسق مع عدة قوانين مثل قانون حماية المستهللك، والمجلس القومي للمراة ومجلس حماية حقوق الانسان.

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب إلى ان معظم المجتمعات المحلية تشرُف بوجود قبائل عريقة وأسر كبيرة، وبالتالي في حاجة إلى رفع الحرج عن اعضاء المجلس عن طريق اجراء هذا التعديل.