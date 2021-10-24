فيديو- توقيع مذكرة تفاهم بين تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب ورعايتهم من أجل التمكين فى المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.





وتم توقيع مذكرة التفاهم بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، وأعقب التوقيع مؤتمر صحفى حضره وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والنائبة سها سعيد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن أهمية مذكرة التفاهم. وقال الدكتور أشرف صبحى "وزارة الشباب والرياضة تنشئ اتحادات نوعية وتتفاعل مع كيانات كثيرة جدا فى قطاع الشباب". وأضاف صبحى "تعاوننا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيكون ذراع آخر من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصولا للقطاع المجزأ من المجتمع الشبابى".

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