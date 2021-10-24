أضيء مبنى الخارجية مساء اليوم الخميس احتفالاً بيوم الأمم المتحدة ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر حسابه على تويتر.
في ذات السياق ، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة مبنى الخارجية احتفالا بمرور 76 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.