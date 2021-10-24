سعفان يبحث مع نظيرة العراقي أوجه التعاون المشترك بين البلدين

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عادل الركابى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته 95 المنعقدة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة ، وذلك للتباحث حول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين، والعمل علي وضع خطة عمل مشتركة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المُتخذة، إلى واقع عملي ملموس، ومواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل إلى صيغ متطورة للتعاون المشترك، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر.

وشدد سعفان علي عمق العلاقات التي تربط مصر والعراق ، مؤكداً أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها فى مجالات التدريب المهنى ، والتفتيش العمالى ، والسلامة والصحة المهنية ، وتطوير مركز المعلومات ، ونظام الحوسبة فى التفتيش مع نظيرتها فى دولة العراق بما يعود بالنفع على الشعب العراقي الشقيق ويحقق الهدف العربى المشترك.

من جانبه قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى الشكر والتقدير للوزير ، مؤكدة العلاقة الوطيدة التى تجمع بين مصر والعراق على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر فى مختلف المجالات والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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