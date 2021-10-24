/657862/نبؤة-مصري-تتحقق-بعد-٨-سنوات-توقع-فوز-محمد-صلاح-على-رونالدو

تحققت نبؤة أحد المصريين يُدعى محمد أبو شيشة، بشأن وصول محمد صلاح للعالمية، وذلك بعدما قام بكتابة منشور فى 24 أكتوبر 2013، أكد فيه أنه سيتجاوز كريستيانو رونالدو.

دوت الخليج

نبؤة مصري تتحقق بعد ٨ سنوات فى نجومية محمد صلاح

وقال أحد المواطنين محمد أبو شيشة، على صفحته الشخصية فى 24 / 10/ 2013:" فى واد فى المقاولين اسمه محمد صلاح الواد دة هيقعد كرستيانو فى بيتهم".

وبالفعل تحققت نبؤة المصرى محمد أبو شيشة، حيث انطلق النجم المصري اللامع محمد صلاح فى الملاعم الأوربية محرزًا أكبر البطولات مثل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

محمد صلاح أحسن لاعب فى العالم

وتفاجئ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صدق تلك النبؤة التى ذكرها أحد المواطنين، حيث كان النجم المصري محمد صلاح لا يزال لاعبًا مغمورًا، ولكن الأيام أثبتت قدرات صلاح الهائلة فى الحصول على أكبر الإشادات الأوربية.

كما توافقت تلك النبؤة أيضًا مع الفوز الكاسح لليفربول على مانشيستر يونايتد، بقيادة محمد صلاح الذى سجل ثلاثة أهداف خلال المباراة بينما لم يتمكن اللاعب العالمي كريستيانو رونالدوا تحقيق أى أهداف.

وتشير العديد من التوقعات إلى إن اللاعب محمد صلاح هو الأقرب للحصول على جائزة أحسن لاعب فى العالم، لما حققه من إنجازات فردية وجماعية الفترة الأخيرة.